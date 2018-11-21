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Otomobil elektrik direğine çarptı

Giriş Tarihi: 21.11.2018
Otomobil elektrik direğine çarptı
ADANA'NIN Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza Batı Geçiş Çevreyolu üst geçitinde meydana geldi. Adana istikametine ilerleyen Melih İ. yönetimindeki 01 FS 004 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refuje çıkarak elektrik direğine çarparak durdu. Araç sürücüsü kaza sonrası yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil servisi ekiplerine haber verdi. Yaralı otomobil sürücüsü kaza yerine gelen ambulansla Kozan Devlet hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.
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Otomobil elektrik direğine çarptı
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