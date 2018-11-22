Bağımsızlık yılı Kıbrıs Günü ile kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Okul Öncesi, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kıbrıs Günü etkinliği düzenledi. Kıbrıs ile ilgili kültürel değerleri içeren sergi ve gösterilerin düzenlendiği etkinlikte, kültürel yiyecekler de sunuldu. Yakın Doğu Dans ekibinin sergilediği folklor gösterisi ile minik öğrenciler eğlenceli zaman geçirerek Kıbrıs müziklerini de tanıma fırsatı buldu. Etkinlikte kültürümüze özgü sele, sepet, lefkara işi gibi el örmesi objelerin dekoruyla kurulan stantlarda, Kuzey Kıbrıs'a özgü pilavuna, çörek, hellim, peksemet, zeytin, pastelli gibi geleneksel lezzetler sunuldu, gül suyu ve limonata ikramı yapıldı. Etkinlik kapsamında, bazı sınıflar Kıbrıs'a özgü bir tatlı türü olan Gullirikya pişirip ikramda bulundular.