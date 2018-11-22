Camiye gelip hediyeleri aldılar

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Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü ile birlikte yürüttüğü "Haydi Çocuklar Camiye Namazını Kıl Puanını Topla Projesi" kapsamında düzenli olarak camiye gelen çocukları ödüllendirdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte düzenli olarak camiye gelen çocuklarla sabah namazında bir araya gelerek çocuklara hediyeler verdi. Programda, sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra İslam Düşünce Merkezi (İDE) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in imamlığında cemaatle sabah namazı kıldı. Programa katılan çocuklara tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Hayatta güzel, iyi ve faydalı insan olmak istiyorsanız zaman, zihin ve kalp boşluğu olmayacak. Vaktinizi, zihninizi ve kalbinizi dolduracaksınız. Vaktinizi daima iyi kullanacaksınız. Kalbinizde devamlı rabbimiz ve Resulullah Muhammed Mustafa (S. A.V) olacak. Rahmet, sevgi olacak. Zihninizde devamlı ilim olacak. O zaman vaktinizi de doğru geçirirsiniz" dedi. 15 camide 441 çocuğun katıldığı proje kapsamında nesli kötü alışkanlıklardan korumak, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, çocukları camide cemaatle namaza teşvik etmek, güzel ahlakla yetiştirmek, Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve Hadis-i Şerifler ezberleterek hayatlarında uygulamaları hedefleniyor. Çocuklar 40 gün boyunca camiye gelerek, bilgileniyor.