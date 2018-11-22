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Defneliler Yusuf için seferber oldu

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018
Defneliler Yusuf için seferber oldu
HATAY'DA 1,5 yıldır lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Yusuf 'a uygun kök hücre bulunması için vatandaşlar seferber oldu. Başlatılan kök hücre bağışı kampanyasına destek veren vatandaşlar, kampanyanın düzenlendiği Akdeniz Mahallesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Lösemi hastalığını yenmek için 1,5 yıldır mücadele veren Yusuf Mutlu'ya uygun kök hücre bulunması aile içinde, yurt içi ve yurt dışında yapılan taramalarda uygun donör bulanamadı. İnşaat işçisi baba Ali Mutlu'nun imdadına Defne halkı koştu. Uygun kök hücre bekleyen tüm çocuklar için "Bize ihtiyacı var" sloganıyla kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenledi. Kampanyaya büyük ilgi gösteren vatandaşlar Yusuf'a uygun donör olmak için kan ve kök hücre bağışında bulundular. Oğlu Yusuf'un aylardır tedavi gördüğünü belirten Ali Mutlu, "Umut peşindeyiz. Halkımız bu konuya çok duyarlı" dedi. Anne Necla Mutlu ise, "Oğlumuza bir umut ışığı yaratmaya çalışıyoruz" dedi.
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Defneliler Yusuf için seferber oldu
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