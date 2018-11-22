Dördüncü araçta yakalandı

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Havaların soğumasıyla, arabaların motor kısmına giren kedi vakalarında artış yaşandı. Adana'da park halindeki bir aracın kaputuna giren yavru kedi, kendisini çıkarmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Can- Kur ekiplerine zor anlar yaşattı. Girdiği dördüncü arabanın kaputundan kurtarılan yavru kedi, hayvan barınağına teslim edildi. Olay Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir kedi sesi duyunca aracını çalıştırmadı. Vatandaşlar, yaklaşık bir saat uğraşmalarına rağmen kediyi çıkarmayı başaramayınca itfaiyeyi aradılar. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri, yavru kediyle uzun bir kovalamacanın içine girdi. İlk arabanın içinden çıkan kedi, bu kez park halindeki bir aracın kaputuna girdi.Araçlar arasında gidip gelen yavru kedi, bu kez kırmızı ışıkta duran bir aracın kaputuna girdi. Can-Kur ekipleri, kontrollü bir şekilde kenara çekilen aracın motor kısmına giren kediyi yakalamayı başardı. Girdiği dördüncü arabanın kaputundan çıkarılan yavru kedi, koruma altına alınarak hayvan barınağına götürüldü.