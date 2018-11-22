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Dördüncü araçta yakalandı

Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, Can-Kur ekiplerine zor anlar yaşattı. Arabadan arabaya koşan minik kedi 4’üncü aracın motor kısmında yakalanabildi

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2018
Dördüncü araçta yakalandı
Havaların soğumasıyla, arabaların motor kısmına giren kedi vakalarında artış yaşandı. Adana'da park halindeki bir aracın kaputuna giren yavru kedi, kendisini çıkarmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Can- Kur ekiplerine zor anlar yaşattı. Girdiği dördüncü arabanın kaputundan kurtarılan yavru kedi, hayvan barınağına teslim edildi. Olay Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir kedi sesi duyunca aracını çalıştırmadı. Vatandaşlar, yaklaşık bir saat uğraşmalarına rağmen kediyi çıkarmayı başaramayınca itfaiyeyi aradılar. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri, yavru kediyle uzun bir kovalamacanın içine girdi. İlk arabanın içinden çıkan kedi, bu kez park halindeki bir aracın kaputuna girdi.

BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
Araçlar arasında gidip gelen yavru kedi, bu kez kırmızı ışıkta duran bir aracın kaputuna girdi. Can-Kur ekipleri, kontrollü bir şekilde kenara çekilen aracın motor kısmına giren kediyi yakalamayı başardı. Girdiği dördüncü arabanın kaputundan çıkarılan yavru kedi, koruma altına alınarak hayvan barınağına götürüldü.
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Dördüncü araçta yakalandı
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