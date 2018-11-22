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Dumanlı Yaylası misafirlerini etkiledi

Giriş Tarihi: 22.11.2018
Dumanlı Yaylası misafirlerini etkiledi
OSMANİYE'NİN Düziçi ilçesine bağlı Dumanlı Yaylası, sonbaharın gelmesiyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri haline geldi. Her yılın kasım ayında ziyaretçi akınına uğrayan yaylaya Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, güzel doğa manzarasını görmek ve fotoğraflamak için adeta yarışıyor. Ziyaretçiler, yayla sakinlerinin kış nedeniyle doğaya saldıkları atları heyecanla izliyor. Kafileler halinde 10 kilometrelik parkurlarda yaylayı gezen gruplar, temiz hava ve güzel manzaraların tadını çıkarıyor. Sarının, yeşilin, kızılın hakim olduğu yaylada fotoğraf tutkunları bol bol manzaranın fotoğrafını çekiyor.
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Dumanlı Yaylası misafirlerini etkiledi
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