Dünya kalite günü kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

hastaneciliğinde sunduğu hizmetlerin verimliliğini ve kalitesini önemli ölçüde artıran, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde daha etkin süreç, sistem ve sonuçlar geliştirmek için çalışmalarına devam eden Rönesans İşletme Hizmetleri, 'Dünya Kalite Günü'nü kutladı. Kalitenin bütünsel ve kapsayıcı olma özelliğinin farkındalığını artırmak amacıyla organize edilen kutlamalar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de yapıldı. Rönesans İşletme Hizmetleri, "mükemmellik ve kalite kavramlarının sadece iş yaşamında değil yaşamın her alanında uygulanabilmesinin farkındalığına katkı sağlamak" amacıyla, yenilikçi yaklaşımlar ve uzman konuklarıyla 13-14 Kasım'da İstanbul'da, 'Sürdürülebilir Ortak Gelecek' temasıyla 27.'si gerçekleştirilen Kalite Kongresi'ne de katılım sağlamıştı. Yeniliklerin, büyümenin ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesini güçlendirmek; uluslararası kuruluşların kalite performansının önemine dair farkındalık yaratmak için, Birleşmiş Milletler tarafından 1990 yılında alınan kararla, her yıl Kasım ayının ikinci perşembe günü "Dünya Kalite Günü" olarak kutlanıyor.