Freni boşalan midibüs ışıkta bekleyen araçlara çarptı

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freni boşalan midibüsün trafik ışığında bekleyen 9 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hayrettin A'nın kullandığı 46 S 0145 plakalı servis midibüsü, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda seyir halindeyken midibüsün freninin boşalması nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen 9 araca çarptı. Kazada yaralanan Mesut Uçansu (32) ve Ömer Çetin (24), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.