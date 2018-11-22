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Freni boşalan midibüs ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Giriş Tarihi: 22.11.2018
Freni boşalan midibüs ışıkta bekleyen araçlara çarptı
KAHRAMANMARAŞ'TA freni boşalan midibüsün trafik ışığında bekleyen 9 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hayrettin A'nın kullandığı 46 S 0145 plakalı servis midibüsü, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda seyir halindeyken midibüsün freninin boşalması nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen 9 araca çarptı. Kazada yaralanan Mesut Uçansu (32) ve Ömer Çetin (24), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
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Freni boşalan midibüs ışıkta bekleyen araçlara çarptı
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