Kaldırımdaki mazgaldan pompalı tüfek çıktı

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Seyhan ilçesinde bir bara ait havalandırma mazgalından pompalı tüfek çıktı. İnönü Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan devriye ekipleri, kavga olacağı ihbarı üzerine yolu çift yönlü trafiğe kapatarak uygulama başlattı. Ekipler, şüphelendikleri araç ve kişileri inceleyerek çevrede arama yaptı. Bu sırada kaldırımda bir bara ait havalandırma mazgalında pompalı tüfek ele geçirildi. Uygulamada, kırdığı içki şişesinin parçasıyla bir polisi elinden yaralayan şüpheli gözaltına alınarak Beşocak Polis Merkezine götürüldü.