Kaza iki kardeşin canına mal oldu

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otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kız kardeş öldü, 3 kişi de yaralandı. Gaziantep-Kilis karayolu Oğuzeli kavşağında meydana gelen kazada Mustafa Oğur yönetimindeki 27 SE 220 plakalı kamyonet ile Emine Ataman'ın kullandığı 07 MLU 76 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Özel bir hastanede tedaviye alınan yaralılardan Melike (19) ve Dilay Ataman (21) kardeşler doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Gaziantep'te öğrenci oldukları belirlenen Ataman kardeşlerin cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından memleketleri Van'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.