Komşulara meyve- sebze ihracatı arttı

BUGÜN NELER OLDU

yılın ilk 10 ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yapılan sebze ve meyve ile mamulleri ihracatı yüzde 17 artarak 371 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemindeki ihracat 317 milyon dolardı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre bölgeden yapılan sebze meyve ürünlerinde en çok artış yaş sebze ve meyvede yaşandı. 2017 yılının ilk 10 ayında 26 milyon 680 bin liralık yaş sebze ve meyve ihracatı yapılırken bu yılın aynı dönemindeki ihracat yüzde 47 oranında artarak 39 milyon 231 bin dolara çıktı. Geçen yıl 121 milyon 474 bin dolar olan meyve ve sebze mamulleri ihracatı ise bu yıl yüzde 19,77 artarak 145 milyon 485 bin dolara çıkarken kuru meyve mamulleri ihracatı ise yüzde 11,85 artarak 153 milyon 196 bin dolardan 171 milyon 343 bin dolara çıktı. aynı dönemde bölgeden 10 milyon dolarlık fındık, 5,5 milyon dolarlık da zeytin ve zeytin yağı ihracatı gerçekleştirildi. Fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalırken, zeytin ve zeytinyağı ihracatı ise yüzde 35,9 artış gösterdi. Bölgeden ihracat edilen yaş sebze ve meyveler en çok Irak'a gönderilirken, bu ülkeye 25 milyon dolarlık sebze-meyve, 10 milyon dolarlık kuru meyve, 4 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı satıldı. Irak'a yaklaşık 3,5 milyon dolarlık yaş kaysı ve erik gönderilirken, 1,6 milyon dolarlık nar, 10 milyon dolarlık da turunçgil ihracatı yapıldı. İhracatta ikinci sırada gelen Suriye'ye ise 12,5 milyon dolarlık yaş sebze-meyve ürünü satıldı.