Konferansları tek çatı altında buluşturdular

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nde her hafta konusunda uzman isimler etimolojiden edebiyata, sanattan tarihe kadar çeşitli konularda takipçileriyle buluşmaya devam ediyor. Geleneksel hale gelen Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma Merkezi'nin konferansları dizisinde birbirinden farklı konularda uzmanlar konferanslar verirken merkez ise bu konferansları dergi haline getirerek yayımladı. Kültür Evi'nde hem akademi dünyasına hem de genel okura yönelik sunulan konferansların tam metinlerinin yer aldığı ÇÜTAMKEK, yılda iki sayı ve e-dergi olarak takipçileriyle buluşuyor. ÇÜ Türkoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Abik, "Kültür Evi'nde yapılan konuşmalar Türkoloji de dahil olmak üzere birçok farklı bilim, sanat ve kültür alanına ilişkin konuşmaları kapsıyor" dedi. Prof. Dr. Abik, "Türkoloji, tanımı içerisinde kültürü barındırdığı için konuşmalarla farklı alanların bilgilerinin birbirini tamamlaması "Kültür Evi" adını da daha anlamlı kılmaktadır. ÇÜTAMKEK'in yayıma hazırlanan bu ikinci sayısında yaptıkları konuşmaların yazılı metinleriyle Yeter Torun Öğretmen, Alper Aytaçoğlu, Hülya Kahyaoğlu, Behice Durgun ve Nesrin Mengi yer alıyor" dedi.