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Küçük kalplerde büyük mucizeler gerçekleşiyor

Giriş Tarihi: 22.11.2018
Küçük kalplerde büyük mucizeler gerçekleşiyor
YAKIN Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından Dünya Prematüre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. "Küçük Kalpler Büyük Mucizeler" sloganıyla gerçekleştirilen, prematüre doğanlar, aileleri, hekimler ve hemşirelerin bir araya geldiği etkinlikteki konuşmalarda, tüm doğumların yenidoğan yoğum bakım servisi bulunan hastanelerde gerçekleşmesi gerektiğinin önemine dikkat çekildi. Etkinlik sonunda yaşları 0 - 4 arasında değişen çocuklara günün anısına hediyeler dağıtıldı, hatıra fotoğrafları çekildi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı ve Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi sorumlu hekimi Doç. Dr. Ceyhun Dalkan, prematüre bebekler ve sorunlarıyla ilgili olarak farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte günün anlam ve önemine yönelik gerçekleştirdiği konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yenidoğan yoğun bakım servisinin sahip olduğu gelişmiş tıbbi imkânlar, deneyimli hekim ve hemşire kadrosu ile prematüre bebeklere üst düzey sağlık hizmetlerinden bahsetti.
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Küçük kalplerde büyük mucizeler gerçekleşiyor
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