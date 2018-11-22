‘Leyla’nın Evi’ sahnelendi

BUGÜN NELER OLDU

Livaneli'nin çok sevilen romanından uyarlanan Leyla'nın Evi Antakya'da da kapalı gişe oynadı. Meclis Kültür ve Sanat Merkezini dolduran sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Leyla'nın Evi izleyenlere unutulmaz bir tiyatro keyfi yaşattı. Müzikleri Zülfü ve Ferhat Livaneli'ye ait olan Celile Toyon'un Leyla'yı canlandırdığı oyunda Ahmet Uz, Dicle Alkan, Fatih Dönmez, Halim Ercan, Meral Asiltürk, Kaan Sevi, Koray Kurt ve İsmail Karaer rol aldı. Usta yönetmen Nedim Saban'ın yenilenen yorumuyla sahnelenen ve birbirinden yetenekli oyuncuların sergiledikleri performanslar ile tüm izleyicilerden takdir toplayan oyunda yer yer bir hayatta kalma mücadelesi, yer yer bir dostluk hikayesi sahnelendi. Oyun bitiminden sonra izleyiciler oyuncuları ayakta alkışladı.