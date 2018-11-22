Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Mersin’de üreticiler limonu yaza saklıyor

’de üreticiler limonu yaza saklıyor

Giriş Tarihi: 22.11.2018
Mersin’de üreticiler limonu yaza saklıyor
MERSİN'İN Silifke ilçesinde yetiştirdikleri limonu yaz aylarında piyasaya sürerek daha fazla gelir elde etmeyi hedefleyen üreticiler, yatak limon hazırlığına başladı. Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, limon hasadıyla birlikte tezgahların kurulduğunu ve saklanacak ürünlerin sandıklanmaya başlandığını söyledi. Limonun soğuk hava depolarında muhafaza edilip yaz aylarında satılacağını dile getiren Doygun, "Yatağa alınan limon, üreticisine daha fazla kazandırıyor. Çoğu üretici limonlarını düşük fiyatlarla tüccara satmak istemiyor. Kendi imkanlarıyla limonlarını kesip yatağa alan üreticiler, daha sonra satıp daha fazla para kazanmayı hedefliyor." diye konuştu. Her yıl ilaç, gübre ve işçilik maliyetlerinin arttığını belirten Doygun, geçen yıl limonun üreticiden dalında 2 lira ve üzerinde alındığını, bu yıl ise fiyatların belli olmadığını ifade etti. Doygun, ilçe genelinde yaklaşık 20 bin dönüm arazide 80-90 bin ton limon hasadı yapılmasının beklendiğini kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin’de üreticiler limonu yaza saklıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN