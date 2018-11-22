Prematüre bebekler hastanede buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Prematüre Günü, Mersin'in Tarsus ilçesindeki özel bir hastanede renkli bir etkinlikle kutlandı. Etkinlikte, hastanede dünyaya gelen prematüre bebekler ve aileleri bir araya geldi. Çoğu 800-1.500 gram ağırlığında dünyaya gelen, uzun süre çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ederek hayata tutunan ve yoğun bakımda kalan bebekleri büyümüş olarak gören doktorlar ve hemşireler duygu dolu anlar yaşadı. Hastanedeki etkinliğe, bebekler ve ailelerinin yan sıra Genel Müdür Dr. Öğretim Üyesi Zeynel Canoğulları, Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Halefoğlu, Yenidoğan Yoğun Bakım Uzm. Dr. Banu Mutlu Özyurt, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sait Uçan, Başhemşire Asuman Taş, yenidoğan yoğun bakım hemşireleri de katıldı.