Suçlulara geçit yok!

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İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sahte yol izin belgesi ile müracaat eden şahısların olduğu bilgisini alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Sahte belge ibraz eden A.A. isimli şahsı yakalayıp sorgulayan ekipleri, bahse konu evrakları İ.K. isimli şahıstan bin lira karşılığında temin edildiğini belirtti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, İ.K.'yi sahte evrak düzenlerken suçüstü yakaladı. Şahsın evinde de arama yapan ekipler, Mersin Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü adına düzenlenmiş damga mührü, farklı şahıslar adına düzenlenerek mühürlenmiş sahte yol izin belgeleri ve parmak izi randevu belgeleri ve bir adet evde kullanmış olduğu bilgisayara ait hard disk ele geçirdi.