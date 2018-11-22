Turizm ilişkileri geliştiriliyor

BUGÜN NELER OLDU

Beyrut kentinden Adana'ya gelen 50 turizm acentesi temsilcisi, yemekli toplantıda ağırlandı. Vali Mahmut Demirtaş, toplantının Adana ve Beyrut arasındaki turizmi geliştirileceğini söyledi. Lübnan'dan dünyanın dört bir tarafına turist gönderen acentelerin temsilcileri, Adana'da bir otelde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen yemekte Lübnan ve Türkiye özelinde, Adana ve Beyrut arasındaki turizmin geliştirilmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Vali Demirtaş, Lübnan'ın iyi ilişkiler kurulan ülkelerin başında geldiğini belirterek, "Adana-Beyrut arası yapılan direkt uçuşlar ve kurulan dostluk köprüsü, bu yakınlaşmanın en somut göstergesidir" dedi.