Üreticiden büyük tepki

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Yalan ve kurgu haberler üzerine yürüttüğü algı operasyonlarına son olarak Kahramanmaraş'ın Elbistan- Afşin-Göksun yöresindeki şeker pancarı çiftçisini alet eden Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Ana Haber'e tepki çığ gibi büyüyor. Haberinde şeker pancarı üreticisini zor durumdaymış gibi gösteren televizyon kanalına yöredeki çiftçiler ateş püskürdü.Aralarında bölgenin en büyük şeker pancarı üreticilerinden olan mahallede muhtarlarının da yer aldığı üreticiler, "Alımlar durdu, üretim durdu, çiftçi isyanda, fabrikaya teslim edemedi' gibi açıklamalar gerçeği yansıtmayıp tamamen yalan ve algıya yönelik bir operasyondur. Gerçeği yansıtmayan haberledir. Bu habercilik değil da karalama kampanyasıdır" dediler.Şeker pancarı üreticileri Yöreye bu yıl karın erken yağmasından kaynaklanan küçük sıkıntılar olduğunu bunu bir kriz varmış yada üretici mağdurmuş gibi göstermenin ahlaki olmadığını söyleyerek "Pancar tarımının yapıldığı bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde dolayısıyla Elbistan Şeker fabrikamızda randevu sistemine göre hasat edilen pancarlar, fabrikalar tarafından teslim alınmaktadır" dediler."Dededen babadan pancar üreticisiyiz. Yıllık ortalama 2 bin ton üretimimiz var. FOX abartmıyor çarpıtıyor. Türkiye bir seçim sürecine girecek. Bura da bir sıkıntı bir mağduriyet varmış algısını ülke geneline yaymak istiyorlar. Pancar üreticisini siyasi habere malzeme yapmak ayıptır" dedi."Bu yıl kar erken yağınca pancarını sökemeyen ya da söküp teslim tarihini bekleyen çiftçileri sanki bir sıkıntı varmış gibi ekranlara getirmek bu habercilik değil. FOX'un seçim üstü kendi kafasındaki düşüncesine biz yöredeki çiftçileri alet etmesi kabule edilemez bir durum" dedi."Bu yıl 300 ton kotam vardı. Pancarımı fabrikaya teslim ettim. Fabrika tıkır tıkır çalışıyor. Bizi kullanarak bir algı yapan yalan ve yanlış habere biz pancar üreticilerini alet etmeye çalışan kanalı kınıyorum" şeklinde konuştu."Bölgede havalar birden soğudu. Sökümünü yaptığımız pancarlar kar altında kaldı. Şuanda devletimiz, hükümetimiz ve Mutlucan Şeker Fabrikası'nın yetkilileri yanımızda oldu ve tarlada kalan pancarlarımızı fabrikaya taşımaya başladı. Gelecek yıl da pancar ekeceğim'' dedi."İlçede şeker pancarı hasadının yüzde 70 oranında tamamlandığını söyledi.Kurt, ilçeye bağlı Hurman Mahallesi'nde sökümün tamamlandığını ancak kar yağışı nedeniyle daha önce fabrikaya götürülemeyen şeker pancarlarının sevkinin yapıldığını ifade etti."Elbistan'a bu yıl kar her zamankinden erken yağdı. 70 bin ton civarında bir ürünümüz tarlada kar altında. Bunun sökümü üreticiye maliyet getirdi. Şeker fabrikası yetkilileriyle de konuştum. Alımların devam ettiğini söyledi" dedi.