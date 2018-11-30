Adana Koleji’nde çifte gurur yaşandı

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Koleji'nin 11'inci sınıf öğrencisi Sinemis Işık İlday, TÜBİTAK'ta çifte başarı kazandı, projesiyle ABD'ye de davet edildi. Okuluna çifte gurur yaşatan Adana Koleji 11B sınıfı öğrencisi Sinemis Işık İlday, Konya Bilim Merkezi'nin TÜBİTAK desteği ile bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Sosyal Bilimler Makale Yarışması'nda "Ekonomi" alanında birincilik ödülü kazanarak, büyük bir başarıya imza attı. İlday'ın "Kağıttan Karakterler" adlı projesi de TÜBİTAK 49'uncu Araştırma Projeleri Yarışması'nda özel jüri tarafından seçilen 8 proje arasında yer aldı. İlday, bu projesiyle 2019'un mayıs ayında ABD'de yapılacak olan, dünyanın en büyük bilim fuarı Intel ISEF'e katılmaya hak kazandı. Adana Koleji Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdür Hande Melis Göksel, İlday'ı çifte başarısından dolayı kutladı.