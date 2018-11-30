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Ali Baba’dan AB onaylı süt

Giriş Tarihi: 30.11.2018
Ali Baba’dan AB onaylı süt
MİLLİ Tarım Projesi kapsamında Türkiye'deki ilk hibe krediyi almaya hak kazanan Ali Babanın Çiftliği, "Hastalıklardan Ari" ve "AB Onaylı Süt" sertifikalarıyla Adana ve Mersinlilere hizmet veriyor. Adana Büyükşehir ve Sarıçam Belediyesi'nin AK Partili eski meclis üyesi Ali Acembekiroğlu tarafından 2012 yılında Sarıçam ilçesine bağlı Avcılar mevkiinde yaklaşık 800 dekar arazi üzerine kurulan çiftlikte, günümüzün en modern cihazları ve sistemi yer alıyor. Alanlarında uzman 50 kişinin istihdam edildiği çiftlikte, "Hastalıklardan Ari" ve "AB Onaylı Süt" sertifikalarıyla üretim yapılıyor. Çiftlikteki 2 bin civarındaki hayvanın 550 adedinin sağmal olduğu bildirilirken günlük süt üretiminin de 16 bin 500 ton olduğu açıklandı. Üretilen sütün büyük bir kısmı Adana ve Mersin'de perakende olarak dağıtılırken diğer kısmı ise süt fabrikasına satılıyor. Bakanlık onayıyla damızlık düve merkezi olan çiftlikte her yıl yaklaşık 300 gebe düve satılıyor.
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Ali Baba’dan AB onaylı süt
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