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Başkan Tahmazoğlu, Mehmetçiğin nikahını kıydı

Giriş Tarihi: 30.11.2018
Başkan Tahmazoğlu, Mehmetçiğin nikahını kıydı
GAZİANTEP'TE Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Elbab'ta tanıştığı Kahraman Mehmetçiğin nikahını kıydı. Vatanın bekası için Fırat Kalkanı Harekatı'nda Elbab'ta görev alan Engin Yaşar ile sınır ötesinde tanışan Başkan Tahmazoğlu, Kahraman askerin mutluluğuna ortak olarak nikahlarını kıydı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Vatanımız Engin Yaşar'a nikah cüzdanını Merve Nur'a emanet ettik" diyerek "Ülkemizin huzur ve bekası için Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Elbab'ta görev yapan Engin Yaşar kardeşimiz ve değerli eşi Merve Nur'un nikah akdini gerçekleştirdik. Engin kardeşimiz ile Fırat Kalkanı operasyonunda Elbab'ta tanışmıştık. Mutluluklar diliyorum" dedi.
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Başkan Tahmazoğlu, Mehmetçiğin nikahını kıydı
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