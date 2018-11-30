Basketbol turnuvasında büyük çekişme yaşandı

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Koleji Ortaokulu Beden Eğitimi Bölümü 6. ve 7. sınıflar arası basketbol turnuvası düzenledi. İki hafta süren ve 30 karşılaşmanın yapıldığı turnuvalar sonucunda ilk üçe giren sınıflara kupa verildi. 6. sınıf kızlarda 6L birinci, 6K ikinci, 6E sınıfı ise üçüncü olurken, erkeklerde ise 6E birinci, 6K ikinci, 6C üçüncü oldu. Turnuvada 7. sınıf kızlarda 7M birinci, 7C ikinci, 7Y üçüncü, erkeklerde ise 7D birinci, 7C ikinci, 7R üçüncü oldu. Müdür Ömer Özkan, çocukları özellikle ön ergenlik döneminde kötü alışkanlıklardan korumak, sosyal gelişimi ve öz güven duygusunu artırmak için takım sporlarına yönlendirilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.