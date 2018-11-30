Bebeği sokağa bırakıp kaçtılar

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Adana'da kimliği belirsiz kişiler tarafından sokağa bırakılan 8 aylık erkek bebeği, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan ağlayan bebek sesi duyan vatandaşlar, park halindeki bir otomobilin arkasında, battaniyeye sarılmış halde duvarının dibine bırakılmış bir bebek gördü. Mahalle sakinleri, bebeği eve alarak karnını doyururken polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Talihsiz bebek, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan 8 aylık bebek, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sevgi Evleri yetkililerine teslim edildi. Bir bebeğin sokağa terk edilmesini vicdansızlık olarak değerlendiren mahalle sakinleri, bebeğin motosikletli iki kişi tarafından bırakıldığını söyledi. Görgü tanıklarından motosiklet ve şahısların eşkalini alan çocuk polisi, motosikletin kaçtığı istikamette araştırma yapmaya başladı. Polis şahısların kimliğini belirleyebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.