Bu kreşte yok yok

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Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine Mersin'in Erdemli Belediyesi'nin açılışını gerçekleştirdiği kreş, yeni eğitim öğretim döneminde hizmete başladı. Özel bale, jimnastik sınıfı ve on uygulama sınıfından oluşan kreşte; işaret dili, İngilizce, Rusça, Arapça ve branş dersleri verilirken her gün ayrı bir etkinlikle çocukların gelişimine katkı sunuluyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyeti üzerine hizmete açtıkları kreşin, uzman kadrosu ve eğitimleri ile ailelerin çocuklarını güven içerisinde emanet ettiği bir kurum olduğunu söyledi. Başkan Tollu, "Bu vatanın şehit kanı ile kazanıldığını ve bu vasiyeti gerçekleştirebilmenin mutluluğunu taşıyoruz. Bu ortam içerisinde en önemli vazifemiz çocukları vatana ve millete hayırlı bir şekilde yetiştirmektir. Yeni nesiller bizlere emanettir" dedi.