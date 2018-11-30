Eğitimde nitelik ve nicelik artacak

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Rahmi Doğan, her konuda olduğu gibi ilin eğitimde de niteliği ve niceliğini artırmak için çalışacaklarını söyledi. İçişleri Bakanlığının talimatı ile düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıda Antakya ve Defne ilçelerinin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Vali Doğan, "Böylesine tarih ve kültürün harmanlandığı güzel bir ilde görev yapmanın heyecanını yaşıyorum. Sizlerle bundan böyle daha sık aralıklarla bir araya gelmeye gayret edeceğiz. Her konuda olduğu gibi ilimizin eğitimde de niteliği ve niceliğini artırmak için çalışacağız. Önümüzdeki yıl sınıf başına düşen öğrenci sayısını 30'a düşüreceğiz." dedi. Doğan, çocukların kaliteli ve iyi bir eğitim alması için onları geleceğe donanımlı bir nesil olarak taşımaları için onlara iyi bir eğitim verme zorunlulukları olduğunu belirtti.