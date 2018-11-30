Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Eğitimde nitelik ve nicelik artacak

Eğitimde nitelik ve nicelik artacak

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.11.2018
Eğitimde nitelik ve nicelik artacak
HATAY Valisi Rahmi Doğan, her konuda olduğu gibi ilin eğitimde de niteliği ve niceliğini artırmak için çalışacaklarını söyledi. İçişleri Bakanlığının talimatı ile düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıda Antakya ve Defne ilçelerinin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Vali Doğan, "Böylesine tarih ve kültürün harmanlandığı güzel bir ilde görev yapmanın heyecanını yaşıyorum. Sizlerle bundan böyle daha sık aralıklarla bir araya gelmeye gayret edeceğiz. Her konuda olduğu gibi ilimizin eğitimde de niteliği ve niceliğini artırmak için çalışacağız. Önümüzdeki yıl sınıf başına düşen öğrenci sayısını 30'a düşüreceğiz." dedi. Doğan, çocukların kaliteli ve iyi bir eğitim alması için onları geleceğe donanımlı bir nesil olarak taşımaları için onlara iyi bir eğitim verme zorunlulukları olduğunu belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eğitimde nitelik ve nicelik artacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN