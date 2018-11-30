Fıstığa destek talebi geldi

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı, Antepfıstığının tarımsal destek programı kapsamına alınmasının kayıt dışının önüne geçilmesine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti. Akıncı, sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanan Antepfıstığı üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konulu raporun Maliye ve Hazine ile Tarım ve Orman Bakanlığına sunduklarını açıkladı. Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin 27 farklı il ve ilçesinde yaklaşık iki yüz bin kişiye ekmek kapısı olan Antepfıstığının destekleme programının dışında kalmasından dolayı üretici ve işletmecilerin çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını kaydeden Akıncı, bu konuda sektör adına atılacak en önemli adımı ürüne prim desteği sağlanması olarak gördüklerini söyledi. Stratejik bir öneme sahip olan Antepfıstığında üretimin teşvik edilerek, çiftçinin bu ürüne yönlendirilmesi için direkt veya kilo bazlı prim desteğinin uygulamaya alınabileceğini vurgulayan Akıncı, bunun yanı sıra fındıkta olduğu gibi dekar başına 170 lira alan bazlı gelir desteği modelinin de benimsenebileceğini kaydetti. Antepfıstığının destek kapsamına alınmasının serbest piyasada yaşanan fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesinde etkili olacağını belirten Akıncı, "Desteklemeyle birlikte ürün kayıt altına alınacağı için toplam rekolte daha net rakamlarla tespit edilecek ve bilinecektir" dedi.