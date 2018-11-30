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Türk gastronomisinin en önemli yemekleri arasında sayılan başta Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa olmak üzere dünyanın en sevdiği yemekler arasında yer alan kebap üniversiteli oldu. Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümünde ilk kez ders olarak okutulmaya başlanan kebap ders olarak verilecek ve öğrencilere geleneksel Türk kebabının yapımı ve çeşitleri öğretilecek.İşin mimarı olan ünlü şef Tahir Tekin Öztan, Gastronomi Bölüm Başkanı İlkay Gök ve üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan uygulamanın ilk kez uygulandığını belirtti. Senato üyeleri ve dekanların da katıldığı ilk derste öğrenciler Tahir Tekin Öztan'dan etin anatomisi hakkında bilgi alarak kebap için kullanılan eti tanıma şansı yakaladı. İlk derste uygulamalı kebap dersi verilirken öğrenciler hazırladıkları kebapları pişirerek lansmana katılan konutlara ikram edip lezzet testi yaptı. Gaziantep mutfağının İstanbul'daki önemli temsilcilerinden biri olan Tahir Tekin Öztan ise, kebap kültürünün binlerce yıldır usta-çırak ilişkisi ile nesilden nesile aktarılarak günümüze geldiğini belirtti.şef Öztan, "Günümüzdeki eğitim sistemi dolayısıyla çıraklık öldü. Çırağı olmayan mesleğin yarın ustası da kalmayacak. Bu durumda binlerce yıldır devam eden bir geleneğimiz, kültürümüz tehlikeye girecekti. Ya da kebap da tıpkı çiğköfte gibi yozlaşacaktı. Her kafasına esen kebaba bir şeyler katacak, kebap kebap olmaktan çıkacaktı. Bunun önüne geçmek istedim" dedi.