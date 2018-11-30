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Melih ABİ: Çalışmalar bittikten sonra düzeltin şu yolları

Giriş Tarihi: 30.11.2018
Melih ABİ: Çalışmalar bittikten sonra düzeltin şu yolları
Yollar alt yapı üst yapı çalışmaları yüzünden bozuluyor.
Açılan çukurlar, kanallar daha sonra üstü örtülerek bırakılıyor.
Allah vatandaşın yardımcısı olsun.
Yazın toz toprak, kışın çamurla mücadele ediyorlar.
Burası 2000 Evler Mahallesi'nde 76066 sokak.
Yağmurdan sonraki halini görüyorsunuz.
Çamur deryası olmuş.
Çocuklar okula zorlukla gidip geliyor.
Üstleri başları çamur içinde kalıyor.
Yapın şu yolları kardeşim… İnsanları çamura saplamayın.
Bu millete insan muamelesini çok görmeyin!

Kavşakta kazalar oluyor ışıklandırma lazım

BAZI bölgeler hala sorunlu.
Mesela Tellidere Pınar Camii civarı.
Kavşak ışıksız, Pınar Mahallesi'ne dönülen yol ayırımına sinyalizasyon şart.
Maddi hasarlı kazalar oluyor.
Ölümlü de olabilir!
Çünkü araçlar birbirine giriyor.
Işık olsa herkes sırasını bekler.
Hadi ışıklandırın şu kavşağı.
İnsanlar birbirine girmesin.
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Melih ABİ: Çalışmalar bittikten sonra düzeltin şu yolları
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