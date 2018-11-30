Meryem pilot oldu

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te pilot olmak isteyen kanser hastası küçük Meryem'in hayali doktorları ve özel bir okulun girişimiyle gerçekleşti. Minik Meryem, pilot üniforması giyip kokpite geçerek uçak kullandı. Bir yıldır Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören Şanlıurfalı 7 yaşındaki Meryem Özçelik'in pilot olma hayali vardı. Hastanede tedavisi devam ederken, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hastanede oluşturulan sınıfta eğitime başlayan Meryem, öğretmenlerinin bu hayalini öğrenmesiyle birlikte sınıfın sponsoru olan Özel Deva Okulları'nın girişimiyle bu hayalini gerçekleştirdi. Annesi Hatice ve babası Osman Özçelik, Hastane Başhekimi Dr. Suat Zengin, Özel Deva Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Beyhan Tahmazoğlu ve öğretmenleriyle birlikte Gaziantep Havalimanı'na gelen minik Meryem, Havalimanı Başmüdürü Alaattin Kırcı tarafından karşılandıktan sonra giydiği pilot üniformasıyla uçağa bindi. Kokpitte pilotlar tarafından uçak hakkında bilgilendirilen minik Meryem daha sonra öğretmenleriyle birlikte kuleye çıkarak anons yaptı.Havalimanı gezisiyle hayalini bir günlük de olsa gerçekleştiren minik Meryem'in sevinci gözlerinden okunurken, kendisine uçak maketi hediye edildi. Organizasyonu gerçekleştiren Özel Deva Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Beyhan Tahmazoğlu, bugüne kadar aynı hastanede tedavi gören 15'ten fazla çocuğun hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Çocukların tedavi görürken, eğitimlerinden de geri kalmamaları için oluşturulan sınıfa sponsor olduklarını anlatan Tahmazoğlu, "Bugüne kadar çocukların bilindik hayallerinin yanı sıra şarkıcı, balerin, imam gibi spesifik meslekleri hayal edenler de oldu. İmam olmak isteyene gerekli eğitimi verdirip camide hutbe bile verdirdik. Şarkıcı olmak isteyen müzik sistemi kurdurup konser verdirdik. Onların bir an olsun mutlu etmek dünyaya değer" dedi.