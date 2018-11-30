Öğretmenlerin resim sergisi

BUGÜN NELER OLDU

görev yapan öğretmenlerden oluşan Fotodost Grubu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Adana Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü. Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından açılan sergi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde izleyici ile buluştu. Grup adına konuşan resim öğretmeni Yeliz Gümüşay sergiye 13 kişinin toplamda 36 adet fotoğrafla katıldığını yaptıkları çalışmada okul öncesinde ve sonrasında çocukları yaşamın her anında fotoğraflamaya çalıştıklarını belirtti.