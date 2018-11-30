Turizmin gelişmesi için hiçbir engel kalmadı

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turizmci işadamı Sinan Koç, ekonomik büyüklüğüyle Türkiye'nin 6'ıncı büyük ili olan Mersin'in ticarette, ihracatta, eğitim, sanayi, tarım ve sağlık alanlarında büyük başarılar elde ettiğini ancak turizm ayağının eksik kaldığını söyledi. Sinan Koç, "Bacasız fabrika olan turizmin Mersin'de gelişmemesi için hiçbir engel yok. Kentin potansiyeli buna oldukça elverişli. Ancak çeşitli nedenlerle ulaşım başta olmak üzere bu potansiyelini gereği gibi değerlendiremeyen bir kent. Burada daha önce 17. Akdeniz Oyunları gerçekleştirildi. Spor turizmine yönelik ciddi bir alt yapı oluştu. Aynı şekilde sağlık turizmi, eğitim turizmi, gastronomi turizmi ve kültür turizmine yönelik potansiyeli çok yüksek olan bir ilimiz. Şehrimizin ileri gelen kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin de katkılarıyla bu potansiyeli sonuna kadar değerlendirmek için hem siyasi, hem mesleki hem de toplumsal iradenin oluşması gerekiyor" dedi. Özellikle turizm sektörüyle ilgilenen yatırımcılarla, bu alanda neler yapılabileceği ve nasıl bir yol haritası oluşturulacağı yönünde 'istişare' toplantıları yapılması önerisini gündeme taşıyan Sinan Koç, "Coğrafi konumu, tarihsel ve kültürel birikimin sağladığı avantajlar ve çekicilikler, Mersin'in turizm arz potansiyelinin oluşmasında en belirgin etkendir. Kentte denizkum- güneş üçlemesinin dışına çıkarak, inanç, mağara, av, yayla, trekking, rafting, yamaç paraşütü, su sporları, kayak, dağcılık gibi, alternatif turizm çeşitlerini sunabilecek potansiyelin ele alınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.