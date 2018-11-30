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UMKE bölge tatbikatı ’de yapıldı

Giriş Tarihi: 30.11.2018
UMKE bölge tatbikatı Osmaniye’de yapıldı
DOĞU Akdeniz İlleri 12. Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tatbikatı, Osmaniye'de yapıldı. Adana'dan 26, Mersin'den 28 ,Hatay'dan 8 ve Osmaniye'den 14 olmak üzere toplam 76 personelin katılımıyla Karatepe- Aslantaş Milli Parkında gerçekleştirilen tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı. Tatbikatta, Osmaniye Afet ve UMKE Birim Sorumlusu Aykut İren yönetiminde hasta arama kurtarma, triaj, hasta stabilizasyonu ve taşıma teknikleri ile dağlık arazide yaralı müdahalesi gibi konularda, UMKE eğitmenleri tarafından katılımcılara uygulamalı eğitimler verildi.
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UMKE bölge tatbikatı Osmaniye’de yapıldı
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