Vali Demirtaş muhtarlarla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova, Seyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinin mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde gerçekleşen programa Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve kurum müdürleri katıldı. Muhtarlara konuşan Vali Demirtaş, Adana'da "Muhtarlık Ziyaretleri ve Vatandaşlarımızla Buluşma" etkinlikleri vesilesiyle muhtarlarla sıkça bir araya geldiklerini aktardı. Toplantılar aracılığıyla milletin sorunlarını, muhtarların sıkıntılarını ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduklarına değinen Vali Demirtaş, "Bu toplantılardan edindiğimiz çıkarımlarla, geleceğin Adana'sını hep beraber inşa ediyoruz" dedi.