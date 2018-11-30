Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Vali Demirtaş muhtarlarla buluştu

Vali Demirtaş muhtarlarla buluştu

Giriş Tarihi: 30.11.2018
Vali Demirtaş muhtarlarla buluştu
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova, Seyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinin mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde gerçekleşen programa Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve kurum müdürleri katıldı. Muhtarlara konuşan Vali Demirtaş, Adana'da "Muhtarlık Ziyaretleri ve Vatandaşlarımızla Buluşma" etkinlikleri vesilesiyle muhtarlarla sıkça bir araya geldiklerini aktardı. Toplantılar aracılığıyla milletin sorunlarını, muhtarların sıkıntılarını ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduklarına değinen Vali Demirtaş, "Bu toplantılardan edindiğimiz çıkarımlarla, geleceğin Adana'sını hep beraber inşa ediyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vali Demirtaş muhtarlarla buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN