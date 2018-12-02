52 SODES projesi uygulamaya konuldu

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MersinValiliği Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında desteklenen ve Mersin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından yürütülen 'Kadın Çocuk ve Gençlik Merkezi 2' projesi ürün sergi ve sertifika töreni Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su'nun katılımıyla gerçekleşti. Tören öncesi resim, tezhip, nakış, giyim ve pastacılık konularında eğitim alan kursiyerlerin yaptığı ürünlerden oluşan sergiyi gezen Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, yetkililerden ürünler hakkında bilgi alarak kursiyerlerle sohbet etti. Bu yıl içerisinde Mersin'in tüm dinamikleri tarafından değişik alanlarda 52 SODES projesinin uygulamaya konulduğunu belirten Vali Ali İhsan Su, sergi açılışı ve sertifika töreni yapılan projenin 450 bin TL bütçe ile hayata geçirildiğini söyledi. Vali Su, "Mersin İHH İnsani Yardım Derneği ve paydaş kurumlar tarafından hayata geçirilen projenin temel hedefi kadın ve gençlere beceri kazandırmak, hayata hazırlanmalarına yardımcı olmak ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktır" dedi.