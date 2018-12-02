Batuhan şaşırtmadı!

BUGÜN NELER OLDU

Adana Demirspor'da ikinci yarı öncesi takımdan ilk giden isim Batuhan Karadeniz oldu.27 yaşındaki oyuncuyu kadroda görmek istemeyen teknik direktör Yılmaz Vural yönetime 'Gönderilsin' raporu verdi.2020 yılına kadar mavi-lacivertlilerle sözleşmesi olan genç oyuncu yöneticilerle masaya oturup karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Genç oyuncu eşyalarını toplayıp Adana'ya veda etti.forması altında ikisi Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 maça çıkan Karadeniz 255 dakikada sadece bir gol attı. Birçok takımla sorunlu ayrılandedi. .