Batuhan şaşırtmadı!

Adana Demirspor'da ikinci yarı öncesi takımdan ilk giden isim Batuhan Karadeniz oldu. Mavilacivertli ekipte dönemin teknik direktörü Hakan Kutlu tarafından disiplinsiz davranışları nedeniyle Murat Akın ile birlikte süresiz kadro dışı bırakılan Batuhan Karadeniz ile yollar ayrıldı.
27 yaşındaki oyuncuyu kadroda görmek istemeyen teknik direktör Yılmaz Vural yönetime 'Gönderilsin' raporu verdi. 255 DAKİKA OYNADI
2020 yılına kadar mavi-lacivertlilerle sözleşmesi olan genç oyuncu yöneticilerle masaya oturup karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Genç oyuncu eşyalarını toplayıp Adana'ya veda etti. Adana Demirspor
forması altında ikisi Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 maça çıkan Karadeniz 255 dakikada sadece bir gol attı. Birçok takımla sorunlu ayrılan Batuhan
, "Adana Demirspor'a başarılar diliyorum"
dedi. .