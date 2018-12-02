Gol düellosunun galibi Demirspor

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşmada Boluspor'u 3-2 yendi. Atatürk Stadı'ndakiAncak maçı bırakmayan Bolu, 53'te Guido ve 72'de Akabueze ile skorda eşitliği sağladı:Kalan sürede iki ekip de üst üste ataklar geliştirirken, 83'üncü dakikada Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşundaBoluspor deplasmanında rakibinden daha fazla topa sahip olan (%51-%49) Adana Demirspor, aynı zamanda daha fazla şut attı (12-10). Bu şutların 3'ü ağlarla buluştu.