Gol düellosunun galibi Demirspor

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşmada Boluspor'u 3-2 yendi. Atatürk Stadı'ndaki maça hızlı başlayan konuk ekip Adana Demir, 9'uncu dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Orhan'ın vuruşuyla 1-0 öne geçti. 36'ncı dakikada ise Hakan'ın sağ kanattan ortasını Orkan kafayla tamamlayarak Mavi Şimşekler'i 2-0 üstünlüğe taşıdı.
Ancak maçı bırakmayan Bolu, 53'te Guido ve 72'de Akabueze ile skorda eşitliği sağladı: 2-2.
Kalan sürede iki ekip de üst üste ataklar geliştirirken, 83'üncü dakikada Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda Pote kafayla ağları sarsarak skoru 3-2 yaptı ve takımına 3 puanı kazandırdı. TESADÜF DEĞİL ALIN TERİ
Boluspor deplasmanında rakibinden daha fazla topa sahip olan (%51-%49) Adana Demirspor, aynı zamanda daha fazla şut attı (12-10). Bu şutların 3'ü ağlarla buluştu.