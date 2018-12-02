Palut: 6 puan değerinde oldu

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor ile golsüz berabere kalan Hatayspor deplasmanda gülmeye devam ediyor. Son dört deplasmanda kaybetmeyen bordo-beyazlı ekipte teknik sorumlu İlhan Palut, "Bizim rotamız şu an belli oldu, daha çok yukarıyı hedefleyen bir Hatayspor var. İyi oynuyoruz, iyi puanlar alıyoruz"
dedi. OYUNUN genelinde, maça şekil veren taraf olduklarının altını çizen Palut, "10 dakikada 3 net gol pozisyonu değerlendiremedik. Hava şartları ve zeminin bozukluğu iki takımın da aşırı efor sarf etmesine neden oldu. Maçta üretkendik, topun rakipte olduğu bölümde de bizde olduğu bölümde de istediğimiz oyunu net şekilde ortaya koyduk. Burada alınan 1 puan kulübün moral ve motivasyonu için büyük bir kazanımdır. Bu tür maçlar 6 puanlık maçlar"
dedi.