Palut: 6 puan değerinde oldu

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor ile golsüz berabere kalan Hatayspor deplasmanda gülmeye devam ediyor. Son dört deplasmanda kaybetmeyen bordo-beyazlı ekipte teknik sorumlu İlhan Palut,dedi. OYUNUN genelinde, maça şekil veren taraf olduklarının altını çizen Palut,dedi.