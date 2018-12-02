Yağmuru unuttular

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Adanaspor kaçan iki puana yanıyor. Teknik direktör Coşkun Demirbakan, "Bir puan her iki takım için de adaletli oldu. İki takımın oyuncularını da zorlayan bir zeminde futbol oynandı. Yağmuru bahane etmiyoruz. Şartlar iki takım için de eşitti. Yağmuru, rakibin yapacağı hataları avantaja çevirmek açısından değerlendirmek istedik, olmadı"
dedi. "TOPUN gideceği, duracağı yeri kestirmek zordu"
diye konuşan Demirbakan, "Yağmurdan dolayı, futbolculara yüksek toplarla oynamalarını söyledik ama ne yazık ki oyuncular kuru zemin gibi pas yapaya çalıştı. Olabilir, maç heyecanıydı, herkes hata yapar. Benim futbolcularım da hata yapıyor, rakip de yapıyor"
diye konuştu. HATAYSPOR İYİ ÇALIŞMIŞ
Demirbakan, "Maç içinde sakatlıklardan dolayı oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldık, bu yüzden hamle yapamadık. Bir puan her iki takım için de adaletli oldu. İlk devre onlar, ikinci devre de biz gole yaklaşmıştık olmadı. Rakibimiz disiplinliydi ve iyi çalışmışlardı. Bundan sonra puan kaybetmemeye özen göstermeliyiz"
dedi.