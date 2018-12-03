56 yıl sonra gelen ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

bir holdingde yöneticilik yapan Mehmet Dönmez (68), 56 yıl aradan sonra sınıf öğretmeni Meliha Şükran Karakullukçu'yu (85) Adana'daki evinde ziyaret etti. Uzun bir süreden sonra öğretmenini yeniden görmenin tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Dönmez, "Çocukluk günlerime döndüm" dedi. Mersin'de bir holdingde yönetici olan Dönmez, öğrenim gördüğü Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Namık Kemal İlkokulu'nda öğretmeni olan Meliha Şükran Karakullukçu'yu Adana'daki evinde ziyaret etti. Okulda 1957- 1962 yılları arasında görev yaptığını belirten emekli öğretmen Meliha Şükran Karakullukçu, 56 yıl sonra öğrencisini karşısında görmenin şaşkınlığını yaşadı.