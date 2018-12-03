Ceyhan çetesinden 10 milyonluk vurgun

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yağma ve tefecilik yapmak amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılardan 2'si tutuklanırken, 6 kişiye ise adli kontrol şartı uygulandı. Çeteyle ilgili olarak 30 kişi emniyete başvurarak şikayetçi olurken örgüt üyelerinin bu mağdurlardan 10 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.Bazı kişilerim kendilerini tehdit ederek tapularına zorla el koydukları yönünde yapılan başvurular üzerine harekete geçen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, iddiaları araştırmak amacıyla özel bir ekip kurdu. Ekip, yaklaşık 3 ay boyunca savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Gerekli delillerin toplanmasıyla birlikte yapılan operasyonda aralarında okul müdürü C.B. ve muhtar N.G.'nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 5 pos cihazı, başkasına ait 47 tapu kayıtları, 15 çek senet, çok sayıda kredi kartı ve satış belgesi, 9 cep telefonu ele geçirildi. 9 zanlıdan 1'i emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 8 zanlı ise adliyeye sevk edildi. A.K. ve H.A. tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.