Dünya AIDS Günü’nde önemli açıklamalar

BUGÜN NELER OLDU

. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Evren, HIV/AIDS konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasını ve HIV (+) kişilere yapılan negatif ayrımcılığı önleyebilmek amacıyla 1 Aralık tarihinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından " AIDS Günü " olarak belirlendiğini söyledi. Dr. Hakan Evren kazanılmış immün yetmezlik sendromu (AIDS) 'in ilk defa 1984 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde tanımlandığını ve bunu takip eden 34 yılda dünyada 78 milyon kişi insan immün yetmezlik virüsü (HIV) ile infekte olduğunu ve bu hastaların 35 milyondan fazlasının hayatını kaybettiğini söyledi.