İhracatın şampiyonu Gaziantep oldu

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yapılan ihracat Kasım ayında yüzde 13,44 oranında arttı. 665 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kentin 11 aylık ihracatı ise 6 milyar 356 milyon dolara ulaştı. Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in Kasım ayında gerçekleştirdiği 665 milyon 637 bin dolar ihracatla aylara göre tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığını söyledi. Adnan Ünverdi, bu zorlu süreçte tarihi rekorun kırılmasını sağlayan tüm sanayici ve işadamlarını kutlayarak, emeği olan herkese teşekkür etti. Türkiye'nin Kasım ayı ihracatının yüzde 9,49 artışla 15 milyar 532 milyon dolar olduğuna işaret eden Ünverdi, Gaziantep'in de üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ve Kasım ayında yüzde 13,4 artışla hem tarihi rekor kırdığını hem de Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat yapma başarısını gösterdiğini belirtti. Ünverdi, Gaziantep'ten Ocak-Kasım 2018 döneminde ise 6 milyar 356 milyon 675 bin dolar ihracat yapıldığını ve geçen yıla oranla yüzde 6,2 oranında artış gösterdiğini dile getirdi. Aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştiren Gaziantep'in, 7 milyar dolar ihracat rakamını yakalamaya doğru emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Ünverdi, "Bu ayda en fazla ihracat yapan iller sıralamasında hem aylık hem de dönemsel olarak 6. sırada yer aldık. İnşallah 2019 yılı bu yıldan daha iyi olur ve bu rakamlardan daha fazla ihracat yaparız. Bu hedef doğrultusunda sanayiciler ve ihracatçılar olarak var gücümüzle çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam ediyoruz" dedi. Gaziantep'te ihracatı en çok artan ürün yüzde 70.75 artışla makine aksamlarında gerçekleşti. 11 aylık dönemde ise yüzde 48,5 oranıyla iklimlendirme ürünleri oldu. Gaziantep'in ihracattaki ağır kalemleri olan tekstilde 11 aylık artış yüzde 9,55 olurken, halıda 5,87, hububat ve bakliyatta yüzde 1,39 artış yaşandı.