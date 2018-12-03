Kadına şiddete ‘hayır’ dediler

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iki sivil toplum örgütünün üyeleri, kadına şiddete dikkat çekmek için pedal bastı. Etkinlik, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Kültür Parkı'nda bulunan Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndan başladı. Buradaki etkinliği Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Ahmet Salih Özenir ile Günebakan Kadın Derneği üyeleri katıldı. 'Pedalla herkes duysun, kadına şiddet son bulsun!' bisiklet turu öncesi konuşan Günebakan Kadın Derneği Başkanı Zübeyde Akpınar, kadınların kamu alanları ve evlerinde en yakınlarının şiddetine kalabildiklerini belirterek, bedenlerinin ve emeklerinin değersizleştirildiğini söyledi. Başkan Akpınar kadının yaşam hakkının güvence altında olmadığını ifade etti. Akpınar, "2017 yılında 409, 2018 Ekim ayı itibarıyla 363 kadın vahşice öldürüldü. Buna maalesef her gün yenisi ekleniyor. Tüm bunların farkında olarak yıllardır alanları dolduran kadınlar şimdide alanlarda erkeklerle birlikte daha adil ve eşit bir dünya için yollara dökülüyor. Bu nedenle bizde kadına karşı şiddete dikkat çekmek için pedal çeviriyoruz" dedi.