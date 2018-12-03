Kızılay’dan annelere ilk yardım eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş'ın himayesinde, Güney Adana Projesi kapsamında, Türk Kızılayı Adana Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak yürüttüğü kan bağışı etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Türk Kızılayı Adana Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni projesi ''Genç Anneler İlk Yardım Eğitimi Alıyor'' projesi başladı. 110 anne ile başlayan projenin ilk eğitim toplantısına İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ve Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da katıldı. Müdür Durgun, Türk Kızılayı ile yaptıkları iş birliğini önemsediklerini kaydetti. Durgun, ''Bir taraftan kan bağışı bir taraftan kök hücre çalışmaları sürerken annelere ilk yardım eğitimi vermek önemli bir ihtiyaçtı. Bu eğitimi Kızılay Adana Şubesi ile birlikte projelendirip çalışmalarımızı başlattık'' dedi. İlk etapta bin anneye eğitim vermeyi planladıklarını kaydeden Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise "Önemli projelerimize bir yenisini daha ekledik. İhmal, panik veya tecrübesizlik sonucu bebeklerin ve annelerin zaman zaman ciddi zorluklar ve istenmeyen kazalar yaşandığını görüyor ve duyuyoruz Genç annelerimize temel ilk yardım eğitimleri vererek olası kazalar sonucunda neler yapmaları gerektiğini anlatacağız'' dedi.