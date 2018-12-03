Melih ABİ: Yeraltı cami sular altında kalıyor

BUGÜN NELER OLDU

Yenişehir Pozcu'dan okurumuz Arif Türe bulvara kapalı olan caddedeki Yeraltı Camisi'nin su baskınına uğradığını söyledi.Cemaat vakit namazlarını burada kılıyor.Üstelik cami özellikle Cuma günleri çok kalabalık oluyor.Ancak iki haftadır ne hikmetse cumaya gelen günlerde camiyi su basıyormuş.Halılar ıslanıyor, cami su içinde kalıyor.Yani iki haftadır camide Cuma namazı kılınamıyor.Gelenler geri dönüyor.Buna kalıcı bir çözüm bulunmalı.Yakında karayollarına ait bir yer var.Boş duruyor!Burası düzenlenerek ibadete açılmalı.Arif Türe'nin önerisine kulak vermeli!yağmur yağdı ortalığı su götürdü.Yollar geçilemez oldu.Evlerimize akrobat gibi hareketlerle girer olduk.Sadece bir ilçede değil bu durum.Adana'nın neredeyse tüm ilçelerinde aynı sıkıntı var.Biraz yağmurda her yer su altında kalıyor.Araçla bile geçilemeyecek kadar fazla su birikiyor.Yazın tozlardan kurtulamıyoruz.Yağmurda da çamurla boğuşuyoruz.Fotoğraf Gürselpaşa'da çekilmiş.Ama Adana'nın tamamı böyle.