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’de Özlem Şencan istifa etti

ekibinin koçu Şencan kendi isteğiyle görevinden ayrıldı

Giriş Tarihi: 3.12.2018
Mersin’de Özlem Şencan istifa etti
KADINLAR Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Özlem Şencan istifa etti. Yapılan açıklamada, kulüp bünyesinde bugüne kadar birçok kategoride görev yapan antrenör Özlem Şencan'ın, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada Şencan'a bugüne kadar kulübe vermiş olduğu hizmetlerden dolayı da teşekkür edilerek, bundan sonraki yaşamında başarılar dilendi. Ligde 6 maça çıkan Mersin ekibi bu maçların 3'ünü kazanırken, 3'ünü de kaybetti. Sıralamada ise 8. durumda.
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Mersin’de Özlem Şencan istifa etti
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