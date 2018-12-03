Mersin’de Özlem Şencan istifa etti

BUGÜN NELER OLDU

KADINLAR Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Özlem Şencan istifa etti. Yapılan açıklamada, kulüp bünyesinde bugüne kadar birçok kategoride görev yapan antrenör Özlem Şencan'ın, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtildi.. Ligde 6 maça çıkan Mersin ekibi bu maçlarınde kaybetti. Sıralamada ise