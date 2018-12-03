Mersin’de Özlem Şencan istifa etti

KADINLAR Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Özlem Şencan istifa etti. Yapılan açıklamada, kulüp bünyesinde bugüne kadar birçok kategoride görev yapan antrenör Özlem Şencan'ın, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada Şencan'a bugüne kadar kulübe vermiş olduğu hizmetlerden dolayı da teşekkür edilerek, bundan sonraki yaşamında başarılar dilendi
. Ligde 6 maça çıkan Mersin ekibi bu maçların 3'ünü kazanırken, 3'ünü
de kaybetti. Sıralamada ise 8. durumda.