Öğrenciler, Karaçay Vadisi’nde çevre temizliği yaptı

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bir gurup ilkokul öğrencisi, Karaçay Mesire Alanında çevre temizliği yaptı. Ülkü İlkokulu gönüllü öğrencileri tarafından, 'Doğamı koruyorum geleceğimi planlıyorum' sloganıyla başlatılan temizlik projesi hayata geçirildi. Şehir merkezine 4 kilometre mesafede bulunan Karaçay mesire alanında düzenlenen çevre temizliğine İl Milli Eğitim Şube Müdürü Saffet Sarıdağ, Okul Müdürü Oğuz Kara, Rehberlik Öğreteni Ferhat Bıçı, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Müdür Kara, gelecek nesillere emanet olarak bırakılacak olan mesire alanları ve su kaynaklarını yaşatmak için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. 4'üncü sınıf öğrencisi Hayrunisa Suveren, Karaçay'ın temiz olduğunu göstermek ve Osmaniye şehrindeki insanlara örnek olabilmek için temizlik kampanyasına katıldığını söyledi. Suveren, "Bölge çok kirletilmiş durumda. Lütfen çevremize atık poşet ve plastik şişe gibi zararlı atıkları bırakmayalım. Onları toplayıp, çöp kutularına bırakalım" dedi.