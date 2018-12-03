Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Öğrenciler, Karaçay Vadisi’nde çevre temizliği yaptı

Öğrenciler, Karaçay Vadisi’nde çevre temizliği yaptı

Giriş Tarihi: 3.12.2018
Öğrenciler, Karaçay Vadisi’nde çevre temizliği yaptı
OSMANİYE'DE bir gurup ilkokul öğrencisi, Karaçay Mesire Alanında çevre temizliği yaptı. Ülkü İlkokulu gönüllü öğrencileri tarafından, 'Doğamı koruyorum geleceğimi planlıyorum' sloganıyla başlatılan temizlik projesi hayata geçirildi. Şehir merkezine 4 kilometre mesafede bulunan Karaçay mesire alanında düzenlenen çevre temizliğine İl Milli Eğitim Şube Müdürü Saffet Sarıdağ, Okul Müdürü Oğuz Kara, Rehberlik Öğreteni Ferhat Bıçı, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Müdür Kara, gelecek nesillere emanet olarak bırakılacak olan mesire alanları ve su kaynaklarını yaşatmak için farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. 4'üncü sınıf öğrencisi Hayrunisa Suveren, Karaçay'ın temiz olduğunu göstermek ve Osmaniye şehrindeki insanlara örnek olabilmek için temizlik kampanyasına katıldığını söyledi. Suveren, "Bölge çok kirletilmiş durumda. Lütfen çevremize atık poşet ve plastik şişe gibi zararlı atıkları bırakmayalım. Onları toplayıp, çöp kutularına bırakalım" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğrenciler, Karaçay Vadisi’nde çevre temizliği yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN