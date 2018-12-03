Öğretmenlerin ‘eğitim’ konulu fotoğrafları yarıştı

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Erdemli ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ''Öğretmen Gözü ile Eğitim'' konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmada seçici kurul başkanlığını Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Karaağaç jüri üyeliklerini ise gazeteciler ile milli eğitim personeli yaptı. 88 eserin katıldığı yarışmada, birinciliği Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Cila'nın "Minik oğlundan limon tezgâhında okuma yazma öğrenmeye çalışan annenin" fotoğrafı birincilik, Milli İrade Ortaokulu öğretmeni Fahrettin Sunay'ın "Mum ışığında eğitim" konulu fotoğrafı ikincilik, 50. Yıl Ortaokulu öğretmeni Nurullah Avcı'nın öğrenciler arasında paylaşmayı konu alan eseri üçüncülük elde etti. Jüri üyeleri yapılan elemelerde Şırnak'ta şehit düşen Uzman Çavuş Ömer Doğanın ilkokulda öğretmeni ile çekilen fotoğrafı ile Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi Müdürü Halit Çoban'ın "Çift çantalı" eserleri jüri Özel ödülüne layık gördü. Jüri ayrıca, 20 eseri de sergileyeme değer buldu. Dereceye giren fotoğraflar 15 Temmuz Ortaokulunda sergilenirken dereceye giren ilk üç eser ile mansiyon alanlara çeşitli hediyeler verildi.