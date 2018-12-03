Ölüme davetiye çıkarıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da vatandaşların trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yolun karşısına geçmek isterken üst geçitleri kullanmamaları ölüme adeta davetiye çıkarıyor. Kentin en işlek yollarında karşıdan karşıya geçmek isteyen insanlar kuralları hiçe sayıyor. Refüj ortasında bulunan demir parmaklıkların altından akrobasi hareketler yaparak geçen yayalar görenleri hayrete düşürürken sürücülere zor anlar yaşatıyor.Özellikle Turhan Cemal Beriker Bulvarı D-400 karayolu üzerinde akan trafiğe rağmen üst geçidi kullanmayan yayalar, can güvenliklerini hiçe sayarak adeta ölümle burun buruna geliyor. Araç trafiğini de zaman zaman aksatan vatandaşlar, araçların kornalarıyla uyarılmalarına rağmen aldırış etmeden bildiklerini okumaya devam ediyor.Bunun yanı sıra yine aynı bölgede refüjlerdeki demir korkulukların yetkililer tarafından yerlerine yenilerinin takılmaması vatandaşların buraları kullanmasına neden oluyor. Ayrıca meydana gelen kazalar nedeniyle üst geçit köprülerin demir korkulukların yetkililer tarafından yapılmaması da kazaya davetiye çıkarıyor. Kazadan sonra korkulukların demir parçalarına kaynak yapmak yerine görevlilerin sadece düzeltip bırakması da olası bir kazaya davetiye çıkarıyor